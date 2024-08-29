Инфляция ударит по кошелькам: доходы россиян могут существенно сократиться

Аналитик предупредил о падении доходов россиян

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в 2024 году реальные доходы россиян могут уменьшиться на 2-3 %, а в 2025 году — на 1-2 %.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По его словам, основной причиной снижения доходов является высокая инфляция, которая в России значительно превысила целевой уровень 4 % и, по прогнозам, достигнет 6,5-7 % к концу 2024 года.

Антонов пояснил, что из-за этого номинальные зарплаты не успевают за ростом цен, что приводит к снижению покупательной способности и ухудшению уровня жизни населения, пишет "Газета.Ru".

"Реальные доходы россиян снижаются, так как номинальные зарплаты не успевают за ростом цен".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

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