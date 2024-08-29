Украина готовится к масштабным закупкам газа в Европе

Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинская компания "Нафтогаз" планирует начать приобретение газа в странах Евросоюза в сентябре. Об этом сообщил источник компании, пишет "РБК-Украина".

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Национальная газовая компания Украины собирается закупать газ в Европе, используя кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Предполагается, что объём закупаемого газа может достигнуть 600 миллионов кубометров.

При этом "Нафтогаз" освобождается от уплаты НДС до момента растаможки топлива и не сможет использовать его, пока оно хранится на таможенном складе.

В таком режиме газ может оставаться до трёх лет, с возможностью быстрой растаможки и использования при необходимости.

Уточнения

«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.