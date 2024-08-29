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Украина готовится к масштабным закупкам газа в Европе

Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
0:47
Экономика

Украинская компания "Нафтогаз" планирует начать приобретение газа в странах Евросоюза в сентябре. Об этом сообщил источник компании, пишет "РБК-Украина".

Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Национальная газовая компания Украины собирается закупать газ в Европе, используя кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Предполагается, что объём закупаемого газа может достигнуть 600 миллионов кубометров.

При этом "Нафтогаз" освобождается от уплаты НДС до момента растаможки топлива и не сможет использовать его, пока оно хранится на таможенном складе.

В таком режиме газ может оставаться до трёх лет, с возможностью быстрой растаможки и использования при необходимости.

Уточнения

«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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