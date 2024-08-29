Проблему с расчётами с Китаем решит защищённая система

Виталий Манкевич, председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), предложил решение проблемы расчетов между Россией и Китаем, сообщает Lenta.
По словам Виталия Манкевича, проблема расчетов за товары и услуги между Россией и Китаем может быть решена с помощью защищенной платежной системы. Манкевич отметил, что схемы платежей с участием третьих стран изначально были ненадежными и быстро утратили актуальность.
Он объяснил, что банки Китая не одобряют ситуации, когда платежи за товары поступают из одной страны, а сама продукция отправляется в другую.
Манкевич также связал трудности с платежами через ОАЭ с увеличением санкционного давления со стороны США и угрозами Вашингтона к странам, сотрудничающим с Россией. Он указал, что ОАЭ предоставляли свои услуги до тех пор, пока выгода превышала возможные риски, однако ужесточение контроля со стороны банков может произойти в любое время.
Ранее стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если товары не поступают в саму страну.
По информации рынка, через ОАЭ проходит до 10-20% платежей за ноутбуки и до 30% по другим категориям товаров, благодаря низкой комиссии в 1-3%.
Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.
Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
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