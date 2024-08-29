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Цены на бензин и дизельное топливо повышаются по всей стране

Цены на бензин продолжают расти в России
0:49
Экономика

В России цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти, сообщает РИА Новости.

Цены на бензин продолжают расти в России
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

За прошедшую неделю бензин подорожал на 0,24%, дизельное топливо — на 0,06%.

Сильнее всего цены выросли в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму.

В Москве и Санкт-Петербурге цены тоже повысились, но незначительно.

В Минэнерго говорят, что цены формируются под влиянием многих факторов, включая сезонность и конъюнктуру рынка.

При этом в министерстве заверили, что запасов топлива достаточно, чтобы обеспечить стабильность на рынке в преддверии осеннего сезона.

В России продолжает действовать запрет на вывоз бензина за рубеж, продленный до конца года для стабилизации рынка.

Уточнения

Конъюнкту́ра ры́нка — экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объёмами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления.

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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