Литий выведет Аргентину на новый уровень доходов

Аргентина удвоит экспорт горнодобывающей продукции к 2027 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аргентина готовится значительно увеличить экспорт своей горнодобывающей продукции, который к 2027 году должен достигнуть $10 млрд, что более чем вдвое превышает текущие $4 млрд, сообщает секретарь по горнодобывающей промышленности страны Луис Лусеро.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, PDM

Основным драйвером роста станет литий, широко используемый в производстве батарей для электрических автомобилей. Ряд проектов по добыче лития в Аргентине могут выйти на полную мощность уже в конце 2023 года.

Лусеро подчеркнул, что Аргентина имеет уникальное окно возможностей для укрепления своих позиций в международной торговле благодаря запасам лития и меди. По его словам, к концу 2024 или началу 2025 года страна сможет достичь годовой производственной мощности в 200 тыс. тонн эквивалента карбоната лития (LCE), что значительно выше текущего уровня в 140 тыс. тонн и превышает многие предыдущие прогнозы.

Уточнения

Как простое вещество литий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.

В виде простого вещества медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).

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