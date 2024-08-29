Украина ждёт вердикта МВФ: на кону $1,1 млрд

МВФ проведёт анализ бюджета Украины

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре 2024 года делегация Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину, чтобы оценить возможность выделения стране очередного транша помощи в размере $1,1 млрд, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Визит, запланированный на период с 4 по 11 сентября, станет частью более широкой программы финансовой поддержки Украины, одобренной в марте 2023 года, на сумму $15,6 млрд. В ходе визита специалисты МВФ проведут тщательный анализ бюджетного прогноза Украины, чтобы оценить, насколько страна выполняет взятые на себя обязательства по так называемым структурным маякам — условиям, выполнение которых необходимо для получения финансовой помощи. Решение о выделении транша будет принято на основе результатов этой ревизии.

Помимо этого 29 августа сотрудники МВФ, работающие на Украине, встретятся с руководством фонда на неформальной встрече для обсуждения текущего состояния украинской экономики.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. Это крупнейшая финансовая организация мира.

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.