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Украина ждёт вердикта МВФ: на кону $1,1 млрд

МВФ проведёт анализ бюджета Украины
1:10
Экономика

В сентябре 2024 года делегация Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину, чтобы оценить возможность выделения стране очередного транша помощи в размере $1,1 млрд, сообщает Bloomberg.

МВФ проведёт анализ бюджета Украины
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Визит, запланированный на период с 4 по 11 сентября, станет частью более широкой программы финансовой поддержки Украины, одобренной в марте 2023 года, на сумму $15,6 млрд. В ходе визита специалисты МВФ проведут тщательный анализ бюджетного прогноза Украины, чтобы оценить, насколько страна выполняет взятые на себя обязательства по так называемым структурным маякам — условиям, выполнение которых необходимо для получения финансовой помощи. Решение о выделении транша будет принято на основе результатов этой ревизии.

Помимо этого 29 августа сотрудники МВФ, работающие на Украине, встретятся с руководством фонда на неформальной встрече для обсуждения текущего состояния украинской экономики.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. Это крупнейшая финансовая организация мира.

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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