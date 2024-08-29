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Lego планирует перейти на экологичные материалы

Lego заменит пластик на биопластик к 2032 году
1:06
Экономика

Lego Group намерена заменить традиционный пластик на биопластик к 2032 году, сообщает Известия.

Lego заменит пластик на биопластик к 2032 году
Фото: flickr.com by Markus Spiske, PDM

"С учетом того, что компания является семейным предприятием и привержена принципам устойчивого развития, для нас большая честь платить за сырье дополнительно, не взимая при этом дополнительную плату с клиентов", — генеральный директор компании Нильс Кристиансен.

Кристиансен также подчеркнул, что Lego планирует постепенно уменьшать использование нефтепродуктов в своих конструкторах. Компания увеличит закупки сырья из возобновляемых источников на 70%.

Для производства биопластика будут использоваться растительное масло и отходы пищевой промышленности, вместо традиционных нефтепродуктов.

Другой производитель игрушек, Hasbro, уже начал внедрять переработанные материалы в свои товары, но пока не установил чётких целей по сокращению использования пластика. Mattel планирует полностью перейти на использование биопластика к 2030 году.

Уточнения

Биоплáстик — пластмассовый материал, который производится из возобновляемых источников биомассы, таких как: растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы и т. д.

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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