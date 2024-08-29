ЕС диктует условия: "Укрзализныця" разделится на части

На Украине готовят реформу железнодорожного сектора

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина активно работает над реформированием государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" в рамках подготовки к интеграции с Европейским Союзом.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Законопроект, разрабатываемый под руководством депутатов Верховной Рады, предусматривает разделение компании на несколько управляющих структур. Как сообщил депутат Владимир Крейденко, одна из целей реформы — ускорить процесс интеграции Украины в ЕС, что предполагает выполнение директив Евросоюза.

Суть реформы заключается в разделении "Укрзализныци" на три или четыре компании, каждая из которых будет специализироваться на конкретном направлении. В частности, планируется создание отдельных структур для управления пассажирскими перевозками, инфраструктурой, мультимодальными и грузовыми перевозками.

Уточнения

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава. Используются для быстрой перевозки грузов и пассажиров колёсными транспортными средствами. Для таких перевозок по железной дороге предназначен железнодорожный транспорт.

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.

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