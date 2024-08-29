Мурманская облдума приняла закон о выплате "зарплаты мамы" при рождении второго ребёнка

Власти Мурманской области начнут выплачивать "зарплату мамы" с 2025 года

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Мурманской области с 2025 года начнут выплачивать так называемую "зарплату мамы" за рождение второго ребенка, сообщает Ведомости.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

С 2024 года будет расширен проект поддержки семей, направленный на улучшение демографической ситуации в регионе. Женщины, родившие второго ребенка, смогут получать "зарплату мамы", если доход семьи недостаточен.

25 июня 2024 года областная дума приняла законопроект, согласно которому "зарплата мамы" будет выплачиваться с момента рождения первого ребенка без привязки к дате обращения за пособием.

Сейчас сумма выплаты составляет 75% от прожиточного минимума на ребенка, что в Мурманской области составляет 17 760 рублей. Выплаты будут продолжаться до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Ранее выплаты предоставлялись только в случае обращения в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Программа "зарплата мамы" была запущена в 2018 году для женщин, родивших первого ребенка до 26 лет, а в 2022 году возрастной порог был увеличен до 30 лет. Позже выплаты стали доступны и женщинам старше 30 лет.

В 2024 году на поддержку семей с детьми в регионе выделено 10,5 миллиардов рублей, при этом более 70 тысяч семей получают социальную помощь по 24 программам поддержки.

Уточнения

Социальная помощь — помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, которые находятся в тяжелом материальном положении.

Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

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