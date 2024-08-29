Российская рыба направляется в Мексику: какие предприятия получат шанс?

Россия получила право на экспорт рыбы в Мексику

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия успешно завершила процесс получения права на экспорт рыбы и рыбной продукции в Мексику, что стало результатом усилий Россельхознадзора по открытию новых международных рынков.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

Теперь российские предприятия, занимающиеся производством и хранением рыбы, могут расширить свой экспортный потенциал, но перед этим они обязаны пройти соответствующее обследование и регистрацию в системе "Цербер", которая используется для мониторинга экспортеров в Мексику, сообщает ТАСС.

Это открывает новые перспективы для российских компаний в укреплении своих позиций на мировом рынке рыбной продукции и способствует развитию торговых отношений между Россией и Мексикой.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма.

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