Центробанк объяснил процесс утилизации старых денег

Центробанк России показал процесс утилизации старых банкнот, сообщает RG.RU.
Несмотря на популярность банковских карт, 40% москвичей предпочитают наличные, и каждый четвертый использует их ежедневно.
В Москве есть крупный Кассовый центр, где сортируют, проверяют и уничтожают старые деньги. Ветхие купюры, попадающие в банки, отправляются в Кассовый центр на переработку.
Деньги сортируются и проверяются на подлинность. Поврежденные банкноты, которые уже не годятся для обращения, отправляются в специальную машину, которая их измельчает в тонкую стружку.
Проверяют деньги кассиры, которые умеют определять подделки.
Срок службы банкнот зависит от их номинала: чем выше номинал, тем дольше купюра остается в обороте.
Нали́чные де́ньги — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.
Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых "гибридных банкнот".
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