Центробанк объяснил процесс утилизации старых денег

Центробанк России показал, как уничтожаются старые банкноты

Центробанк России показал процесс утилизации старых банкнот, сообщает RG.RU.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Несмотря на популярность банковских карт, 40% москвичей предпочитают наличные, и каждый четвертый использует их ежедневно.

В Москве есть крупный Кассовый центр, где сортируют, проверяют и уничтожают старые деньги. Ветхие купюры, попадающие в банки, отправляются в Кассовый центр на переработку.

Деньги сортируются и проверяются на подлинность. Поврежденные банкноты, которые уже не годятся для обращения, отправляются в специальную машину, которая их измельчает в тонкую стружку.

Проверяют деньги кассиры, которые умеют определять подделки.

Срок службы банкнот зависит от их номинала: чем выше номинал, тем дольше купюра остается в обороте.

Уточнения

Нали́чные де́ньги — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых "гибридных банкнот".

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