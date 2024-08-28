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Центробанк объяснил процесс утилизации старых денег

Центробанк России показал, как уничтожаются старые банкноты
Экономика

Центробанк России показал процесс утилизации старых банкнот, сообщает RG.RU.

Центробанк России показал, как уничтожаются старые банкноты
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Несмотря на популярность банковских карт, 40% москвичей предпочитают наличные, и каждый четвертый использует их ежедневно.

В Москве есть крупный Кассовый центр, где сортируют, проверяют и уничтожают старые деньги. Ветхие купюры, попадающие в банки, отправляются в Кассовый центр на переработку.

Деньги сортируются и проверяются на подлинность. Поврежденные банкноты, которые уже не годятся для обращения, отправляются в специальную машину, которая их измельчает в тонкую стружку.

Проверяют деньги кассиры, которые умеют определять подделки.

Срок службы банкнот зависит от их номинала: чем выше номинал, тем дольше купюра остается в обороте.

Уточнения

Нали́чные де́ньги — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых "гибридных банкнот".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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