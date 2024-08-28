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Бродский был исключён из санкционного списка США

США сняли санкции с экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского
1:02
Экономика

Министерство финансов США исключило из-под санкций российского бизнесмена и бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского, сообщает ТАСС.

США сняли санкции с экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Бродский был удален из списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), в который он попал 24 марта 2022 года. В то время санкции также коснулись 16 членов правления Совкомбанка.

23 августа США ввели санкции против 46-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России.

В тот же день американские власти расширили санкции против России, добавив в санкционный список 400 физических и юридических лиц как внутри страны, так и за ее пределами. Среди них более 60 российских организаций, 42 компании из Китая и 11 из Ирана.

Ранее США сняли санкции с бывшей дочерней компании Сбербанка.

Уточнения

Спи́сок осо́бо обозна́ченных гра́ждан и заблоки́рованных лиц (англ. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) представляет собой санкционную/эмбарго-меру правительства Соединённых Штатов, направленную против террористических организаций, физических лиц, организаций и их бенефициарных владельцев, некоторых авторитарных режимов, а также международных преступников (например, наркоторговцев).

Юриди́ческое лицо́ — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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