Бродский был исключён из санкционного списка США

Министерство финансов США исключило из-под санкций российского бизнесмена и бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского, сообщает ТАСС.
Бродский был удален из списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), в который он попал 24 марта 2022 года. В то время санкции также коснулись 16 членов правления Совкомбанка.
23 августа США ввели санкции против 46-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России.
В тот же день американские власти расширили санкции против России, добавив в санкционный список 400 физических и юридических лиц как внутри страны, так и за ее пределами. Среди них более 60 российских организаций, 42 компании из Китая и 11 из Ирана.
Ранее США сняли санкции с бывшей дочерней компании Сбербанка.
Спи́сок осо́бо обозна́ченных гра́ждан и заблоки́рованных лиц (англ. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) представляет собой санкционную/эмбарго-меру правительства Соединённых Штатов, направленную против террористических организаций, физических лиц, организаций и их бенефициарных владельцев, некоторых авторитарных режимов, а также международных преступников (например, наркоторговцев).
Юриди́ческое лицо́ — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде.
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