Чтобы увеличить рождаемость в России, в Госдуме предложили запретить строительство однокомнатных квартир площадью менее 35 квадратных метров

В Госдуме предложили запретить строительство маленьких однокомнатных квартир, чтобы увеличить рождаемость

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России предложили запретить строительство однокомнатных квартир площадью менее 35 квадратных метров, сообщает Lenta.

Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

С такой инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме. Он направил свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину и министру ЖКХ Иреку Файзуллину.

"Считаю необходимо ограничить минимальных размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами, двухкомнатных — 47. При этом доля однокомнатных и двухкомнатных квартир должна быть не более 50 процентов от общего числа квартир в новых многоквартирных домах", — отметил депутат.

Гусев добавил, что для реализации этой идеи необходимо внести изменения в нормативные документы, чтобы проекты, не соответствующие требованиям по площади и количеству "однушек" и "двушек", не были одобрены.

Гусев также выразил недовольство по поводу того, что застройщики уменьшают площадь жилья, утверждая, что квартиры площадью менее 28 квадратных метров подходят только для одиноких людей или бездетных пар. Депутат подчеркнул, что такие жилищные условия не стимулируют к созданию семей и рождению детей.

"Грамотная градостроительная политика — один из важных факторов решения демографической ситуации в стране. Дайте людям нормальные квартиры, и ситуация с рождаемостью улучшится", — заключил Гусев.

Днем ранее стало известно о предложении передавать бесхозные доли в квартирах соседям.

Уточнения

Демогра́фия — наука о закономерностях численного развития населения.

Застройщик — юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

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