Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
arXiv: первое межгалактическое сканирование SETI не выявило инопланетные сигналы
Капуста до весны: 7 эффективных методов ее длительного хранения
Как не остаться без компенсации при потере посадочного талона
Владелец АЗС назвал 3 способа залить в бак автомобиля больше топлива
Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу"
Как обустроить квартиру-студию: 5 советов
Массивные кольца: кому они не подходят и как выбрать идеальное украшение?
Карен Хачанов проиграл Эвансу на US Open в Нью-Йорке
Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными

Чтобы увеличить рождаемость в России, в Госдуме предложили запретить строительство однокомнатных квартир площадью менее 35 квадратных метров

В Госдуме предложили запретить строительство маленьких однокомнатных квартир, чтобы увеличить рождаемость
1:39
Экономика

В России предложили запретить строительство однокомнатных квартир площадью менее 35 квадратных метров, сообщает Lenta.

В Госдуме предложили запретить строительство маленьких однокомнатных квартир, чтобы увеличить рождаемость
Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

С такой инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме. Он направил свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину и министру ЖКХ Иреку Файзуллину.

"Считаю необходимо ограничить минимальных размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами, двухкомнатных — 47. При этом доля однокомнатных и двухкомнатных квартир должна быть не более 50 процентов от общего числа квартир в новых многоквартирных домах", — отметил депутат.

Гусев добавил, что для реализации этой идеи необходимо внести изменения в нормативные документы, чтобы проекты, не соответствующие требованиям по площади и количеству "однушек" и "двушек", не были одобрены.

Гусев также выразил недовольство по поводу того, что застройщики уменьшают площадь жилья, утверждая, что квартиры площадью менее 28 квадратных метров подходят только для одиноких людей или бездетных пар. Депутат подчеркнул, что такие жилищные условия не стимулируют к созданию семей и рождению детей.

"Грамотная градостроительная политика — один из важных факторов решения демографической ситуации в стране. Дайте людям нормальные квартиры, и ситуация с рождаемостью улучшится", — заключил Гусев.

Днем ранее стало известно о предложении передавать бесхозные доли в квартирах соседям.

Уточнения

Демогра́фия — наука о закономерностях численного развития населения.

Застройщик — юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Топ-3 самых умных пород мурлык
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков Дмитрий Плотников "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение
Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение
Последние материалы
Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу"
В Госдуме предложили запретить строительство маленьких однокомнатных квартир, чтобы увеличить рождаемость
Как обустроить квартиру-студию: 5 советов
Массивные кольца: кому они не подходят и как выбрать идеальное украшение?
Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными
Карен Хачанов проиграл Эвансу на US Open в Нью-Йорке
Исследование: россияне чаще всего благодарят хирургов и онкологов
Университет ИТМО: наночастицы на базе оксида меди избирательно уничтожают вредоносные бактерии
В США высказали подозрения из-за нового дрона КНДР
Как сделать картофель фри полезным: рецепт без масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.