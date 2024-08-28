Нефтяные поставки растут: Россия находит обходные пути для санкционных танкеров

Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции

По данным Bloomberg, среднегодовой экспорт сырой нефти страны за последние четыре недели достиг 3,26 миллиона баррелей в сутки на неделе, завершающейся 25 августа.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Это на 60 тысяч баррелей в сутки больше, чем в предыдущем периоде. Еженедельные поставки выросли на 390 тысяч баррелей в сутки.

Агентство также сообщает, что Россия активизировала транспортировку нефти с использованием танкеров, попадающих под санкции.

В частности, по крайней мере 10 отгрузок нефти и нефтепродуктов были выполнены на судах, внесенных в чёрные списки США, Великобритании или ЕС. Из них семь отгрузок были произведены за последние пять недель.

В течение недели до 25 августа 30 танкеров загрузили 23,44 миллиона баррелей нефти.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

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