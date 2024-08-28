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Нефтяные поставки растут: Россия находит обходные пути для санкционных танкеров

Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции
Экономика

По данным Bloomberg, среднегодовой экспорт сырой нефти страны за последние четыре недели достиг 3,26 миллиона баррелей в сутки на неделе, завершающейся 25 августа.

Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Это на 60 тысяч баррелей в сутки больше, чем в предыдущем периоде. Еженедельные поставки выросли на 390 тысяч баррелей в сутки.

Агентство также сообщает, что Россия активизировала транспортировку нефти с использованием танкеров, попадающих под санкции.

В частности, по крайней мере 10 отгрузок нефти и нефтепродуктов были выполнены на судах, внесенных в чёрные списки США, Великобритании или ЕС. Из них семь отгрузок были произведены за последние пять недель.

В течение недели до 25 августа 30 танкеров загрузили 23,44 миллиона баррелей нефти.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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