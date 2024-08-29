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Европа не готова прервать поставки газа из России

Цены на газ в Европу могут повыситься
1:03
Экономика

Глава аналитического центра Nomisma Energia Давиде Табарелли выразил опасение, что Европа не готова к прекращению транзита российского газа через Украину, сообщает РИА Новости.

Цены на газ в Европу могут повыситься
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Он напомнил, что поставки российского газа были важным фактором стабильности цен на газ в Европе, особенно в холодное время года.

Прекращение транзита может привести к повышению цен на газ, особенно если зима будет суровой.

Табарелли подчеркнул, что Европа уже сократила импорт российского газа, но это все еще большой объем, и для его замещения потребуется много усилий и, скорее всего, это обойдется дороже…

Он также отметил, что в прошлом году Россия сократила или полностью прекратила поставки газа в ряд европейских стран, что привело к энергетическому кризису.

По мнению эксперта, решение Украины не продлевать договор о транзите газа создает риск повторения этого кризиса, особенно в контексте возможной холодной зимы.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

Догово́р (мн. ч. — догово́ры) — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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