Европа не готова прервать поставки газа из России

Цены на газ в Европу могут повыситься

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава аналитического центра Nomisma Energia Давиде Табарелли выразил опасение, что Европа не готова к прекращению транзита российского газа через Украину, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Он напомнил, что поставки российского газа были важным фактором стабильности цен на газ в Европе, особенно в холодное время года.

Прекращение транзита может привести к повышению цен на газ, особенно если зима будет суровой.

Табарелли подчеркнул, что Европа уже сократила импорт российского газа, но это все еще большой объем, и для его замещения потребуется много усилий и, скорее всего, это обойдется дороже…

Он также отметил, что в прошлом году Россия сократила или полностью прекратила поставки газа в ряд европейских стран, что привело к энергетическому кризису.

По мнению эксперта, решение Украины не продлевать договор о транзите газа создает риск повторения этого кризиса, особенно в контексте возможной холодной зимы.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

Догово́р (мн. ч. — догово́ры) — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.