Европа не готова прервать поставки газа из России

Глава аналитического центра Nomisma Energia Давиде Табарелли выразил опасение, что Европа не готова к прекращению транзита российского газа через Украину, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что поставки российского газа были важным фактором стабильности цен на газ в Европе, особенно в холодное время года.
Прекращение транзита может привести к повышению цен на газ, особенно если зима будет суровой.
Табарелли подчеркнул, что Европа уже сократила импорт российского газа, но это все еще большой объем, и для его замещения потребуется много усилий и, скорее всего, это обойдется дороже…
Он также отметил, что в прошлом году Россия сократила или полностью прекратила поставки газа в ряд европейских стран, что привело к энергетическому кризису.
По мнению эксперта, решение Украины не продлевать договор о транзите газа создает риск повторения этого кризиса, особенно в контексте возможной холодной зимы.
Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
Догово́р (мн. ч. — догово́ры) — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
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