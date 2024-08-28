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Золотой манёвр: Россия и другие страны обходят санкции и укрепляют свои резервы

Россия и другие страны укрепляют свои золотые резервы
1:13
Экономика

Западные страны, начиная с 70-х годов прошлого века, значительно сократили интерес к золоту, сосредоточившись на акциях и других финансовых активах, пишет журналист Мюриэль Брейман

Россия и другие страны укрепляют свои золотые резервы
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

Например, Франция накопила 2437 тонн золота и не намерена изменять свои запасы. В то время Китай, Казахстан, Турция и Ирак значительно увеличили свои закупки золота. Это стремление объясняется желанием снизить зависимость от доллара.

Россия же в 2014 году начала активные закупки золота в ответ на западные санкции. Золото, в отличие от доллара, представляет собой физический актив, который можно хранить на своей территории, что делает его менее уязвимым к конфискации.

Это позволило России не только защитить свои финансовые резервы, но и поддерживать другие страны, находящиеся под санкциями, такие как Венесуэла, сообщает  L’Express.

Россия помогла Каракасу перенаправить его золотой запас в Иран, Уганду и ОАЭ, где золото было обменяно на валюту, что позволило избежать санкций.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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