Льготы по патентным пошлинам получат субъекты малого и среднего бизнеса

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставят льготы по патентным пошлинам

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым предоставят льготы по патентным пошлинам, сообщают "Известия".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Льгота составит 35% от суммы сбора. Цель нововведения — мотивировать компании регистрировать инвестиции в научно-технический прогресс.

Льгота будет распространяться на все субъекты МСП, включая самозанятых. Снижение патентных пошлин может стимулировать инновационную активность МСП.

После ухода иностранных компаний отечественные предприятия стали активно заполнять освободившиеся области. К примеру, это привело к значительному увеличению числа заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. За последние четыре года количество таких обращений увеличилось на 40%, и прогноз на 2024 год предполагает еще 20% роста, как указано в отчете.

Тем не менее, объем финансирования Роспатента с 2020 года практически не изменился, что может отрицательно отразиться на времени рассмотрения заявок и поступлениях доходов в федеральный бюджет, а также на укрепление технологического суверенитета страны, подчеркивается в материалах проекта.

Увеличение пошлин и отмена 30% скидки, по оценке из сводного отчета, позволит казне дополнительно получить 1,5 млрд рублей в 2024 году и по 3,1 млрд в последующие три года.

Уточнения

Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.