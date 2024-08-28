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Война с самозанятостью: экономист призывает к жёстким мерам и тотальному контролю

Экономист призвал к жёстким мерам против серых зарплат и самозанятости
0:53
Экономика

Экономист и политолог Василий Колташов прокомментировал планы усиления контроля за серыми зарплатами и самозанятыми.

Экономист призвал к жёстким мерам против серых зарплат и самозанятости
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

По его мнению, необходимо кардинально изменить правовую систему, чтобы сделать перевод работников в режим самозанятости невыгодным для работодателей.

Он указал, что самозанятость ослабляет социальные системы, так как такие работники не производят значительных социальных отчислений, что негативно сказывается на пенсионном фонде и налоговых поступлениях.

Колташов также отметил, что меры, предложенные Минэкономразвития, недостаточны и требуют более жёстких ограничений, пишет "Рамблер".

Он считает, что необходимо повысить МРОТ, ввести минимальную почасовую оплату и усилить санкции против работодателей, использующих серые зарплаты.

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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