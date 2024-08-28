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Эксперт рассказал, как Россия и Китай могут выйти из тупика с помощью защищённой системы платежей

Эксперт предложил способ устранить сложности в расчётах между Россией и КНР
0:57
Экономика

В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич высказал мнение, что проблемы, возникающие в расчётах за товары и услуги между Россией и Китаем, могут быть устранены посредством внедрения надёжной платежной системы.

Эксперт предложил способ устранить сложности в расчётах между Россией и КНР
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщило агентство "Прайм".

Манкевич отметил, что изначально было очевидно: схемы расчётов, осуществляемые через третьи страны, не могут быть устойчивыми и надежными в долгосрочной перспективе.

Он подчеркнул, что китайские банки не одобряют ситуации, когда деньги за товар поступают из одной страны, а сам товар направляется в другую. Эксперт выразил мнение, что проблемы будут продолжаться, пока стороны не разработают полноценную систему защищённых платежей с необходимыми инструментами.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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