Эксперт рассказал, как Россия и Китай могут выйти из тупика с помощью защищённой системы платежей

В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич высказал мнение, что проблемы, возникающие в расчётах за товары и услуги между Россией и Китаем, могут быть устранены посредством внедрения надёжной платежной системы.
Об этом сообщило агентство "Прайм".
Манкевич отметил, что изначально было очевидно: схемы расчётов, осуществляемые через третьи страны, не могут быть устойчивыми и надежными в долгосрочной перспективе.
Он подчеркнул, что китайские банки не одобряют ситуации, когда деньги за товар поступают из одной страны, а сам товар направляется в другую. Эксперт выразил мнение, что проблемы будут продолжаться, пока стороны не разработают полноценную систему защищённых платежей с необходимыми инструментами.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.
Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности
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