Сладкоежки будут платить больше: в России уже в сентябре подорожает мороженое

Экономист: в России подорожает мороженое

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году осенью цены на мороженое вырастут на 1,5-2 процента из-за инфляции, сообщила кандидат экономических наук и заведующая кафедрой маркетинга Университета "Синергия" Евгения Жукова в интервью "Газете.Ru".

Фото: flickr.com by m01229, CC BY 2.0

Эксперт отметила, что стоимость мороженого в России увеличивается ежемесячно, вне зависимости от времени года. В частности, в 2021 году цены выросли на 7,9 процента по сравнению с предыдущим годом, в 2022 году рост составил 22,5 процента, а в 2023 году — 11 процентов. За первые шесть месяцев 2024 года мороженое подорожало на более чем 9 процентов.

Причиной роста цен Жукова назвала подорожание основных ингредиентов, таких как молоко, сливки, сливочное масло и какао.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт-десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово-ягодных соков и пюре.

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