Курс на сентябрь: лето заканчивается, а доллар растёт

Доллар может вырасти до 94 рублей в сентябре

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

К середине сентября курс евро, вероятно, сохранится на уровне 102-103 рубля, в то время как доллар может подорожать до 93-94 рублей, сообщил финансовый аналитик и трейдер Артём Звездин в интервью "Известиям".

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Аналитик отметил, что на движение курсов повлияют не только геополитические факторы, но и окончание летнего отпускного периода, традиционно сопровождающееся повышенным спросом на иностранную валюту.

При этом потенциальное увеличение ключевой ставки ЦБ может поддержать рубль во второй половине сентября, но, по мнению эксперта, укрепление будет ограничено уровнем 89 рублей за доллар.

Звездин подчеркнул, что несмотря на текущие колебания, прогнозируемый курс доллара остается в рамках допустимого диапазона 85-95 рублей, что минимизирует риски для долгосрочной финансовой стабильности и удовлетворяет как экспортеров, так и население.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $; в США для замены слова «доллар» знак используется в препозиции, то есть перед числом. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка.

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