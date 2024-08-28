В Европе выразили обеспокоенность из-за прекращения транзита газа из России

Европа не подготовлена к возможному прекращению транзита газа из России, как утверждает аналитик Давиде Табарелли, пишет РИА Новости. Он указал, что поставки российского топлива служили гарантией на случай суровой зимы.
Ранее стало известно, что руководство государственной энергокомпании "Нафтогаз Украины" не собирается продлевать договор с российским холдингом "Газпром", срок действия которого истекает в конце 2024 года.
Аналитик также отметил, что Европа не была готова к кризису 2022 года, когда ряд негативных новостей привёл к десятикратному росту цен. Несмотря на конфликт, поставки газа из России оставались важными в последние две зимы.
«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
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