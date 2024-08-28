В Европе выразили обеспокоенность из-за прекращения транзита газа из России

Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа не подготовлена к возможному прекращению транзита газа из России, как утверждает аналитик Давиде Табарелли, пишет РИА Новости. Он указал, что поставки российского топлива служили гарантией на случай суровой зимы.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Ранее стало известно, что руководство государственной энергокомпании "Нафтогаз Украины" не собирается продлевать договор с российским холдингом "Газпром", срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Аналитик также отметил, что Европа не была готова к кризису 2022 года, когда ряд негативных новостей привёл к десятикратному росту цен. Несмотря на конфликт, поставки газа из России оставались важными в последние две зимы.

Уточнения

«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

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