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Газовый тупик: решение Украины заморозит всю Европу

Кремль: отказ Украины от газа ударит по Европе
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Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Украины прекратить поставки российского газа может существенно повредить интересам европейских потребителей.

Кремль: отказ Украины от газа ударит по Европе
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль прокомментировал украинский отказ от российского газа, подчеркнув, что существуют альтернативные маршруты и планы по созданию газового хаба в Турции. Песков отметил, что работа в этом направлении уже ведется, но предупреждает, что меры, принятые Украиной, негативно отразятся на европейских потребителях.

Песков также подчеркнул, что те, кто продолжает предпочитать более доступный и экономически выгодный российский газ, особенно по сравнению с поставками из США, будут вынуждены платить значительно больше. Это, по его словам, приведет к снижению конкурентоспособности их промышленности.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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