Уоррен Баффетт уходит в тень: миллиардер избавляется от акций Bank of America

Уоррен Баффетт продолжает продавать акции Bank of America

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский миллиардер Уоррен Баффетт, владелец компании Berkshire Hathaway, продал акции Bank of America на сумму $982 млн, как сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Известно, что Баффетт продолжает сокращать свои вложения во второй по величине банк США, хотя причины такого шага остаются неизвестными. В июле он уже продал акции Bank of America на сумму $5,4 млрд, что привело к уменьшению его доли в банке почти на 13%.

Как отмечает агентство, Баффетт начал инвестировать в Bank of America в 2011 году, когда стоимость акций составляла около $5. До начала распродажи в июле этого года, акции Bank of America подорожали на 31%, но после снижения вложений Баффетта их стоимость упала на 10% до отметки $39,67 за акцию.

Уточнения

Уо́ррен Э́двард Ба́ффетт (англ. Warren Edward Buffett [ˈbʌfɪt]; род. 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов с состоянием на июнь 2024 год в 139 миллиарда долларов (Forbes).

Bank of America «Бэнк оф Америка», Банк Америки — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших банков США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase.

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