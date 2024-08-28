Виноваты налоги и инфляция: экономист рассказала, какие товары подорожают с осени и что влияет на рост цен

Экономист Габудина: молоко и мясо подорожают с осени

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Осенью в России возможен рост цен на мясо и молочные продукты, рассказала экономист Алёна Габудина в беседе с tmn.aif.ru.

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"Есть вероятность повышения цен и на ряд продуктов — мясная, молочная продукция. Здесь основным причинами роста цен будут увеличение себестоимости, а также затрат на логистику", — пояснила эксперт.

По словам экономиста, изменение цен может быть вынужденным (из-за увеличения себестоимости, удорожания сырья, логистики и других материально-технических ресурсов) или искусственным. Так, летом продавцы устраивали акции и скидки на электронику, снижая цены, но с осени спрос на компьютеры, ноутбуки и другую технику вырастет из-за школьников и студентов, поэтому электроника подорожает, объяснила она.

Также цены вырастут из-за увеличения налогов с января 2025 года: многие компании уже с осени закладывают эти издержки в стоимость товаров, отметила Габудина.

Она добавила, что ещё одной причиной подорожания товаров станет инфляция: хотя в первой половине августа она была нулевой, ожидать остановки роста цен не стоит. Так, с осени, с большой вероятностью, из-за индексации акцизов алкоголь вырастет на 4-5%, прогнозирует экономист. По её словам, стоит ожидать роста цен и на другие товары.

"Для кого-то это будут продукты, потребление которых было снижено летом. Кто-то ощутит рост цен на одежду, обувь, ту же самую технику и электронику. В товарах повседневного спроса, вероятно, потребители не отметят скачок стоимости. Также есть надежда, что в сентябре инфляция продолжит замедляться", — подытожила Габудина.

Уточнения

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.

Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем. Качества могут быть как физическими (например, рост в высоту), так и абстрактными (например, взросление человека, расширение системы):

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды.