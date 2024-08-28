Курс доллара и евро к осени упадёт, а рубль укрепится: аналитик объяснил снижение спроса на иностранную валюту

Осенью курс доллара на межбанковском рынке составит в среднем 91 рубль и не превысит 94 рублей, а евро будет торговаться в среднем по 101 рублю и не выше 104 рублей, рассказал Газете. Ru главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению эксперта, курс юаня продолжит держаться на уровне 12 рублей.
По мнению Васильева, главным фактором, поддерживающим российский рубль, по мнению Васильева, станут высокие цены на нефть и положительное сальдо торгового баланса.
Эксперт напомнил, что в России экспорт товаров за трехмесячный период на $30 млрд превышает импорт.
С сентября по ноябрь эталонная нефть марки Brent будет оцениваться в $77-85 за баррель, спрогнозировал аналитик.
Васильев добавил, что экономические санкции Запада в июне создали препятствия для платежей с дружественными России странами. Это повлияло в большей степени на импорт, нежели на экспорт, подчеркнул он.
Учитывая эти факторы, спрос на доллар и другую иностранную валюту временно снижен и способствует поддержанию курса российского рубля, подытожил аналитик.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $; в США для замены слова «доллар» знак используется в препозиции, то есть перед числом. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка.
Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. Валютный курс может определяться либо в результате взаимодействия рыночных сил, либо законодательно. В первом случае курс зависит от спроса на валюту и ее предложения на валютном рынке, во втором случае курс устанавливается государством.
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