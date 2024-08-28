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Курс доллара и евро к осени упадёт, а рубль укрепится: аналитик объяснил снижение спроса на иностранную валюту

Аналитик Васильев: курс доллара осенью составит в среднем 91 рубль
Экономика

Осенью курс доллара на межбанковском рынке составит в среднем 91 рубль и не превысит 94 рублей, а евро будет торговаться в среднем по 101 рублю и не выше 104 рублей, рассказал Газете. Ru главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению эксперта, курс юаня продолжит держаться на уровне 12 рублей.

Аналитик Васильев: курс доллара осенью составит в среднем 91 рубль
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По мнению Васильева, главным фактором, поддерживающим российский рубль, по мнению Васильева, станут высокие цены на нефть и положительное сальдо торгового баланса.

Эксперт напомнил, что в России экспорт товаров за трехмесячный период на $30 млрд превышает импорт.

С сентября по ноябрь эталонная нефть марки Brent будет оцениваться в $77-85 за баррель, спрогнозировал аналитик.

Васильев добавил, что экономические санкции Запада в июне создали препятствия для платежей с дружественными России странами. Это повлияло в большей степени на импорт, нежели на экспорт, подчеркнул он.

Учитывая эти факторы, спрос на доллар и другую иностранную валюту временно снижен и способствует поддержанию курса российского рубля, подытожил аналитик.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $; в США для замены слова «доллар» знак используется в препозиции, то есть перед числом. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка.

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. Валютный курс может определяться либо в результате взаимодействия рыночных сил, либо законодательно. В первом случае курс зависит от спроса на валюту и ее предложения на валютном рынке, во втором случае курс устанавливается государством.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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