Экономист Алексей Зубец прокомментировал предложение ЛДПР о повышении МРОТ в России до 30 тысяч рублей с 2025 года, назвав его разумным, но подчеркнул, что такое повышение нужно проводить поэтапно.
Он отметил, что текущий МРОТ в 19 242 рубля не обеспечивает достойного уровня жизни и способствует распространению "серой" занятости, где зарплаты частично выплачиваются неофициально, пишет "Рамблер".
Зубец считает, что повышение МРОТ не только улучшит уровень жизни, но и расширит налоговую базу, выведя часть доходов из тени. По его мнению, оптимальным было бы довести МРОТ до 30-35 тысяч рублей к 2026 году.
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!