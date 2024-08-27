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От "серых" зарплат к светлому будущему: экономист рассказал, как повышение МРОТ изменит Россию

Экономист поддержал идею ЛДПР о повышении МРОТ
0:48
Экономика

Экономист Алексей Зубец прокомментировал предложение ЛДПР о повышении МРОТ в России до 30 тысяч рублей с 2025 года, назвав его разумным, но подчеркнул, что такое повышение нужно проводить поэтапно.

Экономист поддержал идею ЛДПР о повышении МРОТ
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Он отметил, что текущий МРОТ в 19 242 рубля не обеспечивает достойного уровня жизни и способствует распространению "серой" занятости, где зарплаты частично выплачиваются неофициально, пишет "Рамблер".

Зубец считает, что повышение МРОТ не только улучшит уровень жизни, но и расширит налоговую базу, выведя часть доходов из тени. По его мнению, оптимальным было бы довести МРОТ до 30-35 тысяч рублей к 2026 году.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.

ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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