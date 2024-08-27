Закрыл газовый кран: Зеленский отказывается продлевать транзитный договор с Россией

Зеленский отказался продлевать газовое соглашение с Россией

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил, что страна не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Об этом сообщает РИА "Новости".

Он сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей в рамках всеукраинского телемарафона. Зеленский отметил, что договор о транзите газа, срок действия которого истекает в конце 2024 года, продлен не будет.

По словам Зеленского, продление договора с Россией не рассматривается, и этот вопрос закрыт.

"Договор с Россией никто продлевать не будет. На этом поставлена точка".

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения.

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

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