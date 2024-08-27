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Яйца по суперцене: скоро станут дешевле на 20%

Яйца могут подешеветь почти на 20%
0:59
Экономика

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова в интервью NEWS.ru выразила мнение, что ограничение торговой наценки на яйца способно существенно уменьшить их розничную стоимость.

Яйца могут подешеветь почти на 20%
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Она отметила, что если наценка будет снижена с текущих 20-35% до 10%, как предлагают производители, это может привести к снижению цен на 9-19%. Однако для этого необходимо обеспечить стабильные поставки продукции на основе долгосрочных контрактов.

Согласно данным Росптицесоюза, в этом году торговые наценки на яйца варьируются от 20% до 35,5%. Долгова пояснила, что если такие наценки уменьшить до 10%, при условии сохранения всех других факторов ценообразования, розничные цены могут снизиться на 9-19%.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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