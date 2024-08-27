Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова в интервью NEWS.ru выразила мнение, что ограничение торговой наценки на яйца способно существенно уменьшить их розничную стоимость.
Она отметила, что если наценка будет снижена с текущих 20-35% до 10%, как предлагают производители, это может привести к снижению цен на 9-19%. Однако для этого необходимо обеспечить стабильные поставки продукции на основе долгосрочных контрактов.
Согласно данным Росптицесоюза, в этом году торговые наценки на яйца варьируются от 20% до 35,5%. Долгова пояснила, что если такие наценки уменьшить до 10%, при условии сохранения всех других факторов ценообразования, розничные цены могут снизиться на 9-19%.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!