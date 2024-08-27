Бесплатные земельные участки в Крыму станут доступны всем участникам СВО

Бесплатные земельные участки в Крыму начнут предоставлять участникам специальной военной операции (СВО), независимо от их места прописки, сообщает Lenta.
Ранее такая возможность была доступна только служащим, прописанным в регионе. Теперь граждане, независимо от их регистрации и проживания в Российской Федерации, смогут получить земельный участок после вступления в силу изменений и подписания контракта в военном комиссариате или пункте отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО.
Поправки к закону 66/ЗРК-2015 вступят в силу через девять дней.
Также на получение земли могут претендовать многодетные семьи в рамках программ "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар". Россияне с низким доходом и российским гражданством имеют возможность получить бесплатное жилье от государства, при условии постоянного проживания в городе, где они хотят получить эту жилплощадь.
Гекта́р — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км².
Комиссариа́т — государственное или административное учреждение, во главе которого стоит комиссар.
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