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Белоруссия подписала соглашения на 500 млн рублей на нефтегазовом форуме

Представители Белоруссии заключили сделки на 500 млн рублей на форуме в Татарстане
0:41
Экономика

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума представители Белоруссии заключили соглашения на сумму 500 млн российских рублей, сообщает ТАСС.

Представители Белоруссии заключили сделки на 500 млн рублей на форуме в Татарстане
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Согласно источникам, на форуме вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, руководивший делегацией, провел переговоры с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым. Белорусская делегация также посетила предприятие вычислительной техники "ICL — Инженерный центр" в Казани.

Ранее в ходе форума Каранкевич встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения прогресса в реализации совместных проектов.

Уточнения

Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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