Белоруссия подписала соглашения на 500 млн рублей на нефтегазовом форуме

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума представители Белоруссии заключили соглашения на сумму 500 млн российских рублей, сообщает ТАСС.
Согласно источникам, на форуме вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, руководивший делегацией, провел переговоры с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым. Белорусская делегация также посетила предприятие вычислительной техники "ICL — Инженерный центр" в Казани.
Ранее в ходе форума Каранкевич встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения прогресса в реализации совместных проектов.
Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
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