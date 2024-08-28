Цивилёв и Каддур обсудили нефтегазовые проекты России и Сирии

Россия и Сирия планируют развивать совместные нефтегазовые проекты

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики России Сергей Цивилёв и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные проекты в нефтегазовом секторе, сообщает РИА Новости.

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"Сергей Цивилёв и министр нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики Фирас Каддур обсудили взаимодействие по линии ТЭК. В частности: текущие вопросы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли на территории Республики", — говорится в Telegram-канале Министерства энергетики РФ.

В ходе продуктивных переговоров стороны определили дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Сергей Цивилёв выразил надежду, что встреча будет способствовать развитию российско-сирийского энергетического диалога и положительно скажется на динамике взаимовыгодных отношений в этой сфере.

Уточнения

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).

Динамика — состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием внешних или внутренних факторов ("движущих сил").

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