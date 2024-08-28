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Спрос на складских работников продолжает расти

Складской сектор сталкивается с нехваткой кадров
Экономика

Евгений Бумагин, член совета директоров и руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate, отмечает, что с середины 2023 года на рынке складской недвижимости возникла новая проблема: дефицит рабочей силы, сообщают "Ведомости".

Складской сектор сталкивается с нехваткой кадров
Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

По его мнению, эта проблема будет только усугубляться, поскольку спрос на складские помещения остается высоким, а строительство новых объектов продолжается.

Это означает, что в ближайшие годы дефицит кадров на складах станет постоянным явлением.

На рынке складской недвижимости Москвы и Московской области продолжается рост зарплат, особенно для линейного персонала, где за год они выросли на 17%.

Маркетплейсы предлагают самую высокую зарплату складским работникам, с приростом +30% за год.

В целом, зарплаты складских работников за год выросли на 10%, при этом наибольший рост был у линейного персонала (17%), а самый медленный у начальников складов и водителей погрузчиков (7%).

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit "недостаёт", deficio "нищать, беднеть") — недостача; недостаточность чего-либо.

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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