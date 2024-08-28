США угрожают Пакистану за сотрудничество с Ираном

Иран угрожает подать в суд на Пакистан из-за газопровода

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ираном было направлено "окончательное уведомление" правительству Пакистана о своем намерении обратиться в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже в сентябре 2024 года, сообщает ТАСС. Причиной обращения является невыполнение Пакистаном контрактных обязательств по строительству газопровода "Мир".

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Соглашение о строительстве пакистанской части газопровода было подписано еще в 2009 году, и Пакистан обязался завершить строительство к декабрю 2014 года. В контракте был прописан пункт о штрафах: Пакистан должен был выплачивать по $1 млн за каждый день просрочки с 1 января 2015 года. Однако в 2014 году строительство было отложено на 10 лет из-за санкций США против Ирана.

В сентябре 2019 года пакистанская компания Inter-State Gas Systems и иранская National Iranian Gas Company подписали обновленный контракт. В соответствии с ним Пакистан должен был завершить строительство трубопровода к 2024 году и импортировать 21 млн куб. м природного газа в сутки. В обмен на это Иран согласился не обращаться в арбитраж. Тем не менее, сроки сдачи первой очереди проекта были сдвинуты на сентябрь 2024 года, но строительство участка так и не началось.

Иран, в связи с этим, направил "окончательное уведомление" Пакистану. Представитель пакистанского правительства заявил, что проект не может быть реализован из-за американских санкций против Ирана. Он добавил, что Пакистан прилагал усилия для убеждения США разрешить строительство, но администрация Джо Байдена остается противником проекта.

В марте 2024 года помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая в Конгрессе, предупредил Пакистан о "серьезных последствиях" в случае продолжения сотрудничества с Ираном по проекту газопровода "Мир".

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.

Арбитра́ж (от фр. arbitrage — "разрешение спора при посредничестве") — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения.

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