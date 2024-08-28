Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне предпочитают Эмираты для осенних путешествий
Почему щелчок при запуске двигателя может сигнализировать о неисправности
Конфликт между США и ЕС обостряется из-за ИИ
Как выбор одежды и отказ от кофеина могут помочь заснуть в самолёте
Россия запустит четыре новых ипотечных программы
"Барселона" взяла на сбор 12-летнего баскетболиста
Как вырастить клубнику, посаженную в августе: пошаговая инструкция
Классические вареники с творогом: тонкое упругое тесто и нежная творожная начинка
Лукашенко: арестовав Дурова, Париж поступил правильно

США угрожают Пакистану за сотрудничество с Ираном

Иран угрожает подать в суд на Пакистан из-за газопровода
2:16
Экономика

Ираном было направлено "окончательное уведомление" правительству Пакистана о своем намерении обратиться в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже в сентябре 2024 года, сообщает ТАСС. Причиной обращения является невыполнение Пакистаном контрактных обязательств по строительству газопровода "Мир".

Иран угрожает подать в суд на Пакистан из-за газопровода
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Соглашение о строительстве пакистанской части газопровода было подписано еще в 2009 году, и Пакистан обязался завершить строительство к декабрю 2014 года. В контракте был прописан пункт о штрафах: Пакистан должен был выплачивать по $1 млн за каждый день просрочки с 1 января 2015 года. Однако в 2014 году строительство было отложено на 10 лет из-за санкций США против Ирана.

В сентябре 2019 года пакистанская компания Inter-State Gas Systems и иранская National Iranian Gas Company подписали обновленный контракт. В соответствии с ним Пакистан должен был завершить строительство трубопровода к 2024 году и импортировать 21 млн куб. м природного газа в сутки. В обмен на это Иран согласился не обращаться в арбитраж. Тем не менее, сроки сдачи первой очереди проекта были сдвинуты на сентябрь 2024 года, но строительство участка так и не началось.

Иран, в связи с этим, направил "окончательное уведомление" Пакистану. Представитель пакистанского правительства заявил, что проект не может быть реализован из-за американских санкций против Ирана. Он добавил, что Пакистан прилагал усилия для убеждения США разрешить строительство, но администрация Джо Байдена остается противником проекта.

В марте 2024 года помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая в Конгрессе, предупредил Пакистан о "серьезных последствиях" в случае продолжения сотрудничества с Ираном по проекту газопровода "Мир".

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.

Арбитра́ж (от фр. arbitrage — "разрешение спора при посредничестве") — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Забрать с собой из отеля: "бонусные" предметы, о которых не знает 90% путешественников
Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Последние материалы
Россияне предпочитают Эмираты для осенних путешествий
Почему щелчок при запуске двигателя может сигнализировать о неисправности
Конфликт между США и ЕС обостряется из-за ИИ
Как выбор одежды и отказ от кофеина могут помочь заснуть в самолёте
Россия запустит четыре новых ипотечных программы
"Барселона" взяла на сбор 12-летнего баскетболиста
Как вырастить клубнику, посаженную в августе: пошаговая инструкция
Классические вареники с творогом: тонкое упругое тесто и нежная творожная начинка
Лукашенко: арестовав Дурова, Париж поступил правильно
Всего одно упражнение сделает ваши трицепсы мощными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.