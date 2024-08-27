Обостряется конфликт между Кремниевой долиной и ЕС в области ИИ

Конфликт между США и ЕС обостряется из-за ИИ

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конфликт между крупнейшими IT-компаниями США и Евросоюзом усиливается из-за строгих регуляторных мер ЕС в области развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia by Марлит, CC BY-SA 4.0

Компания Apple отказалась выпускать новое программное обеспечение Apple Intelligence на территории ЕС, а Meta (признана экстремистской в РФ) приняла аналогичное решение относительно обновленной версии своей ИИ-модели Llama.

Эти шаги связаны с жесткими регуляторными требованиями и антимонопольным контролем, а также законодательством ЕС о защите персональных данных. По мнению аналитиков, такие действия свидетельствуют об усилении напряженности в отношениях между Кремниевой долиной и Евросоюзом.

Американские компании утверждают, что политика ЕС может замедлить развитие ИИ-технологий. В свою очередь, европейские регуляторы считают, что избыточная свобода для компаний-разработчиков может усугубить негативные последствия доминирования Кремниевой долины в мировой технологической сфере.

В марте Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании ИИ-технологий. За документ проголосовали 523 депутата, против высказались 46. Закон направлен на регулирование использования ИИ, включая чат-боты типа ChatGPT и системы биометрической идентификации в реальном времени.

Уточнения

Кре́мниевая доли́на (англ. Silicon Valley [ˈsɪlɪkən ˈvæli]; в русских источниках широко распространён также неверный перевод Силико́новая доли́на) — юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала (агломерации-конурбации) Сан-Франциско в штате Калифорния (США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п.

Биоме́трия (биометрическое распознавание) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.

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