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Снижение поставок из России увеличивает риск дефицита газа в Европе этой зимой

Европа может столкнуться с дефицитом газа этой зимой
0:42
Экономика

Европа может столкнуться с дефицитом газа этой зимой, если произойдут непредвиденные события, такие как резкое похолодание или прекращение поставок из России, сообщает Bloomberg.

Европа может столкнуться с дефицитом газа этой зимой
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Несмотря на то, что газохранилища уже заполнены на 90%, этого может быть недостаточно, если зима окажется холоднее обычного.

Также есть риск, что поставки СПГ из Азии могут сократиться, а транзит российского газа через Украину может быть прекращен в конце 2024 года.

Цены на газ в Европе сейчас значительно ниже, чем в прошлом году, но все еще высоки, что свидетельствует о нестабильности энергетического рынка.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

Нестабильность — состояние какой-либо системы (вещества, и так далее), характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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