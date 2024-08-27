Снижение поставок из России увеличивает риск дефицита газа в Европе этой зимой

Европа может столкнуться с дефицитом газа этой зимой, если произойдут непредвиденные события, такие как резкое похолодание или прекращение поставок из России, сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что газохранилища уже заполнены на 90%, этого может быть недостаточно, если зима окажется холоднее обычного.
Также есть риск, что поставки СПГ из Азии могут сократиться, а транзит российского газа через Украину может быть прекращен в конце 2024 года.
Цены на газ в Европе сейчас значительно ниже, чем в прошлом году, но все еще высоки, что свидетельствует о нестабильности энергетического рынка.
Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
Нестабильность — состояние какой-либо системы (вещества, и так далее), характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.
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