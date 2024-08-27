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Индия увеличила импорт российских алмазов на 22%

Объём закупок алмазов из России увеличился
1:10
Экономика

По итогам первого полугодия Индия импортировала из России 4,1 млн каратов алмазов, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Ведомости.

Объём закупок алмазов из России увеличился
Фото: flickr.com by paparutzi / christina rutz, CC BY 2.0

Доля алмазов ювелирного качества в общем объеме импорта из России увеличилась до 77% по сравнению с 63% годом ранее.

Однако в денежном выражении экспорт российских алмазов в Индию сократился на 15% в годовом выражении, составив $520 млн.

Прогнозируется, что к концу 2024 года поставки алмазов из России в Индию могут вырасти в полтора раза, достигнув 10 млн каратов.

Цены на алмазы и бриллианты на мировом рынке начали снижаться с весны 2022 года из-за падения спроса на драгоценные камни и увеличения производства синтетических аналогов. За последние два года индекс цен на бриллианты IDEX упал с исторических максимумов около 160 пунктов до менее чем 100 пунктов.

Уточнения

Синтетические алмазы или искусственные алмазы (также известные как алмазы, созданные в лаборатории или лабораторно выращенные алмазы) — это алмазы, получаемые в результате искусственного процесса, в отличие от натуральных алмазов, создаваемых в результате геологических процессов.

Кара́т (метрический карат; русское обозначение: кар; международное: ct; итал. carato от греч. ϰεράτιον — семя рожкового дерева) — внесистемная единица массы, равная 200 мг (0,2 грамма). Применяется в ювелирном деле для выражения массы драгоценных камней и жемчуга.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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