Цены на школьную форму резко упали — узнайте, как можно сэкономить

В России зафиксировано снижение среднего чека на покупку школьной формы для девочек на 21%, сообщает "Известия" со ссылкой на данные аналитических платформ JVO и CATAN.
В 2024 году полный комплект для девочек, включающий блузку, платье, сарафан, юбку и брюки, стоит 8625 рублей.
Для мальчиков аналогичный комплект, включающий две рубашки, брюки и костюм, обойдется в 7450 рублей. При этом стоимость костюмов для мальчиков снизилась на 27% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, отмечен значительный рост продаж рюкзаков и портфелей, которые подорожали до 1,5-2 тыс. рублей, увеличившись в 2,3 раза.
Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа — ДЮСШ, школа боевых искусств и т. д.).
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