Цены на школьную форму резко упали — узнайте, как можно сэкономить

Школьная форма резко подешевела

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России зафиксировано снижение среднего чека на покупку школьной формы для девочек на 21%, сообщает "Известия" со ссылкой на данные аналитических платформ JVO и CATAN.

Фото: commons.wikimedia.org by Артеменко Юрий, CC BY-SA 3.0

В 2024 году полный комплект для девочек, включающий блузку, платье, сарафан, юбку и брюки, стоит 8625 рублей.

Для мальчиков аналогичный комплект, включающий две рубашки, брюки и костюм, обойдется в 7450 рублей. При этом стоимость костюмов для мальчиков снизилась на 27% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, отмечен значительный рост продаж рюкзаков и портфелей, которые подорожали до 1,5-2 тыс. рублей, увеличившись в 2,3 раза.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа — ДЮСШ, школа боевых искусств и т. д.).

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