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Запад остался без технологий: Китай ограничил экспорт на металлы, используемых в полупроводниковой промышленности

Запад столкнулся с ростом цен на металлы из-за ограничений Китая
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Экономика

Китайские ограничения на экспорт галлия и германия, критичных для полупроводников, военной и коммуникационной отраслей, привели к почти двукратному росту цен на эти металлы в западных странах, сообщает Financial Times (FT).

Запад столкнулся с ростом цен на металлы из-за ограничений Китая
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Эти меры, принятые "в интересах национальной безопасности", угрожают западному производству передовых микропроцессоров и оптики.

Китай производит 98% галлия и 60% германия, что делает западные компании уязвимыми. Представители западных компаний выражают обеспокоенность: сокращение поставок может привести к дефициту.

Согласно новым правилам 2023 года, для экспорта из Китая требуется одобрение Минкоммерции и, в некоторых случаях, Госсовета КНР.

Уточнения

Микропроце́ссор — процессор (устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в виде одной микросхемы БИС/СБИС или комплекта из нескольких специализированных микросхем (в отличие от реализации процессора в виде электрической схемы на элементной базе общего назначения (микросхемы, транзисторы) или в виде программной модели).

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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