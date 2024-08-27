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Индия опустошает запасы российских алмазов: импорт увеличился на 22%

Индия приобрела у России алмазов весом 4,1 млн каратов
0:55
Экономика

В первой половине 2024 года Индия импортировала из России алмазы общим весом 4,1 миллиона карат, что на 22% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на Министерство промышленности и торговли Индии.

Индия приобрела у России алмазов весом 4,1 млн каратов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Доля ювелирных камней в общем объеме импорта драгоценных камней из России в Индию выросла с 63% до 77%.

Однако в денежном выражении экспорт алмазов из России в Индию сократился на 15% в годовом исчислении, составив $520 миллионов.

Прогнозируется, что к концу 2024 года объем поставок алмазов из России в Индию может увеличиться в 1,5 раза и достигнуть 10 миллионов карат.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит. Самый твёрдый по шкале эталонных минералов твёрдости Мооса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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