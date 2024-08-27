Российский уголь больше не в фаворе: Китай и Индия снижают закупки

Россия теряет угольный рынок Китая: экспорт обвалился в 1,7 раза

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт угля из России в Китай за первые семь месяцев 2024 года сократился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $5,5 млрд, согласно данным главного таможенного управления (ГТУ) КНР. В физическом выражении объем поставок уменьшился на 10%, до 54,4 млн тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, CC BY-SA 3.0

Снижение объемов экспорта связано с введением Китаем таможенных ограничений на импорт энергетического и коксующегося угля, которые начали действовать с января 2024 года. Эти меры предполагают пошлины в размере 6% и 3% соответственно, что существенно снизило конкурентоспособность российского угля на китайском рынке. Помимо Китая, Россия также столкнулась с падением экспорта угля на других ключевых направлениях. Например, поставки в Индию за полгода снизились на 11,5%, а в Турцию — на 4%, сообщают "Ведомости".

Снижение спроса на российский уголь на глобальном рынке связано не только с таможенными барьерами, но и с общими тенденциями на энергетических рынках, где всё больше внимания уделяется экологическим аспектам и переходу на альтернативные источники энергии.

Уточнения

Кокс каменноу́гольный (от нем. Koks и англ. coke) — твёрдый пористый продукт серого цвета, получаемый путём коксования каменного угля при температурах 950—1100 °С без доступа кислорода в течение 14—18 часов. Каменноугольный кокс является наиболее распространённым твёрдым топливом, использующимся в доменных печах для выплавки чугуна и других шахтных печах.

Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, хранения, передачи и использования энергии из источников (как правило, возобновляемых), которые используются не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.

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