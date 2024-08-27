Центробанк предупредил: ваши переводы между собственными счетами могут быть заблокированы

Банки могут приостанавливать переводы между счетами

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк РФ предупредил о возможности блокировки денежных переводов россиян между своими счетами, если в таких транзакциях будут выявлены подозрительные признаки.

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Об этом сообщает издание "Известия".

Регулятор подчеркнул, что законодательство четко определяет условия, при которых переводы могут быть приостановлены или отклонены. В частности, если возникают подозрения на мошенничество, банки обязаны либо задержать выполнение платежа на два дня, либо полностью отказать в его проведении.

Тем не менее, специалисты отмечают, что подобные меры по блокировке переводов между собственными счетами могут не иметь большого смысла. По их мнению, банки могут использовать такие блокировки как инструмент давления на клиентов, чтобы препятствовать переводу средств на счета в других кредитных учреждениях, предлагающих более выгодные условия.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

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