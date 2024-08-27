Возмездие: западные области Украины могут остаться без газа на неопределённый срок

Западные области Украины могут остаться без газа

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

После недавних ударов по объектам в западной части Украины без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятно, Хмельницкая области.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Так считает главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. Об этом пишет "Абзац".

По словам эксперта, серьёзные экономические последствия могут возникнуть в случае повреждения подземного газового хранилища Бильче-Волицкое. Марцинкевич пояснил, что проблема может заключаться не в самом хранилище, а в его наземной инфраструктуре, ответственной за закачку и подъем газа.

Аналитик отметил, что восстановление компрессорных станций не является чрезмерно сложной задачей, однако эти устройства обладают индивидуальными характеристиками и не хранятся в запасах.

Их нужно заказывать, а есть ли у Украины средства на такую покупку, неизвестно. Он добавил, что ремонт может занять как минимум полгода.

Уточнения

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения.