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Война за Центробанк: восточные власти Ливии блокируют нефть

Ливийские власти прекратили добычу нефти
0:58
Экономика

Правительство Ливии, которое управляет восточной частью страны, приняло решение приостановить добычу нефти на всех месторождениях и остановить экспорт через все порты до дальнейшего уведомления, пишет EADaily.

Ливийские власти прекратили добычу нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление кабинета министров из Бенгази.

Причиной введения режима форс-мажора стало очередное обострение конфликта между двумя правительствами Ливии. Восточная администрация в Бенгази и западное правительство в Триполи продолжают борьбу за контроль над Центробанком страны.

В Ливии на данный момент функционируют два правительства: кабинет в Триполи, возглавляемый Абдельхамидом Дбейбой и поддерживаемый ООН, и восточная администрация в Бенгази под руководством Усамы Хаммада, которая получила полномочия от Палаты представителей. Споры о контроле над Центробанком продолжаются уже больше недели.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

Ли́вия (араб. لِيبْيَا‎), полное официальное название: Госуда́рство Ли́вия (араб. دَوْلَةُ لِيبْيَا‎ Dawlat Libya, бербер. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ Tamurt n Libya) — государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря, самая восточная страна Магриба.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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