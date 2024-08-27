Мошенники наживаются на аресте Дурова: можно потерять все свои накопления

Мошенники используют арест Дурова для кражи аккаунтов в Telegram

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова мошенники начали выдавать себя за представителей "службы поддержки", предлагая пользователям "сохранить личные данные".

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Директор центра компетенций по информационной безопасности компании "Т1 Интеграция" Виктор Гулевич поделился рекомендациями по защите от взлома.

По словам Гулевича, злоумышленники активно занимаются похищением аккаунтов в Telegram и могут использовать их для отправки сообщений близким людям от лица жертвы, с целью вымогательства денег, шантажа личной информацией и даже проникновения в банковские приложения, что может привести к потере всех накоплений.

Эксперт также отметил, что мошенники распространяют фишинговые сообщения, в которых упоминаются изменения в мессенджере или утечка данных. В таких сообщениях содержится ссылка для входа в аккаунт, и при выполнении инструкции, злоумышленники получают доступ к переписке и другим личным данным.

Гулевич настоятельно рекомендует быть предельно осторожными и не реагировать на подобные уловки, как сообщает агентство "Прайм".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.магазина приложений.

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