Мошенники наживаются на аресте Дурова: можно потерять все свои накопления

В связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова мошенники начали выдавать себя за представителей "службы поддержки", предлагая пользователям "сохранить личные данные".
Директор центра компетенций по информационной безопасности компании "Т1 Интеграция" Виктор Гулевич поделился рекомендациями по защите от взлома.
По словам Гулевича, злоумышленники активно занимаются похищением аккаунтов в Telegram и могут использовать их для отправки сообщений близким людям от лица жертвы, с целью вымогательства денег, шантажа личной информацией и даже проникновения в банковские приложения, что может привести к потере всех накоплений.
Эксперт также отметил, что мошенники распространяют фишинговые сообщения, в которых упоминаются изменения в мессенджере или утечка данных. В таких сообщениях содержится ссылка для входа в аккаунт, и при выполнении инструкции, злоумышленники получают доступ к переписке и другим личным данным.
Гулевич настоятельно рекомендует быть предельно осторожными и не реагировать на подобные уловки, как сообщает агентство "Прайм".
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.магазина приложений.
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