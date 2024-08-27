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Грядёт кризис производства пальмового масла: природа нарушила планы

Глобальные запасы пальмового масла могут достигнуть трёхлетнего минимума
1:11
Экономика

Индонезия, крупнейший производитель пальмового масла в мире, сталкивается с серьезными трудностями в 2024 году из-за засушливой погоды и стареющих плантаций, что негативно сказывается на урожае, сообщает Bloomberg.

Глобальные запасы пальмового масла могут достигнуть трёхлетнего минимума
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

Ожидается, что производство пальмового масла в этом году останется на уровне прошлого года или сократится на 5%, согласно прогнозам Ассоциации производителей пальмового масла Индонезии и Совета по пальмовому маслу. Ранее эти организации предсказывали рост производства, но неблагоприятные погодные условия и старение деревьев изменили их ожидания.

По данным министерства сельского хозяйства США, мировые запасы пальмового масла могут достичь самого низкого уровня за последние три года, учитывая, что и Малайзия, второй по величине производитель в мире, также испытывает трудности с производством из-за старых деревьев и нехватки рабочей силы.

Пальмовое масло используется в широком ассортименте продуктов, включая мыло, мороженое и топливо, и сокращение его запасов может привести к росту цен на эти товары.

Уточнения

Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из кости этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Оба вида масла относятся к группе растительных масел тропического происхождения, так же как и кокосовое. Их производят в основном в Малайзии и Индонезии.

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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