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K-pop и чипы: Южная Корея усиливает поддержку ключевых отраслей

Южная Корея готовит масштабное финансирование K-pop и полупроводников
2:18
Экономика

Южнокорейские власти намерены увеличить государственные расходы в 2025 году, чтобы поддержать экономику, которая ожидает замедления. Основное внимание будет уделено секторам, таким как производство полупроводников, биотехнологии и развлекательная индустрия K-pop, сообщает Bloomberg.

Южная Корея готовит масштабное финансирование K-pop и полупроводников
Фото: flickr.com by Корейская Культурно-Информационная Служба (Чон Хан), CC BY-SA 2.0

Планируется увеличение расходов до 677,4 трлн вон (512 млрд долларов), что на 3,2% больше по сравнению с текущим годом. Эти меры включают 6,2 трлн вон в виде низкопроцентных кредитов для компаний, работающих с полупроводниками, аккумуляторами и биотехнологиями. Также будет создан отдельный фонд в размере 2,9 трлн вон для поддержки K-pop концертов, развития ядерных проектов и экспорта вооружений.

Экспорт, являющийся ключевой составляющей экономики Южной Кореи, продолжит оставаться важным драйвером роста, хотя ожидается замедление темпов роста ВВП до 2,2% в 2025 году по сравнению с 2,6% в 2024 году. В этом году прирост составил 2,4%. Демографическая ситуация также оказывает влияние на бюджетные планы, особенно в свете старения населения и снижения уровня рождаемости. Президент Юн Сок Ёль планирует создать новое министерство, направленное на повышение уровня рождаемости, а также увеличит расходы на пособия по уходу за детьми до 3,4 трлн вон.

Кроме того, правительство планирует увеличить расходы на оборону, включая инвестиции в дроны, системы противоракетной обороны и истребители нового поколения до 18 трлн вон. Также ожидается рост зарплаты военнослужащих до 2,1 млн вон в месяц. Внешний долг Южной Кореи останется одним из самых низких в мире, с прогнозируемым ростом до 48,3% от ВВП.

Уточнения

K-pop (/keɪ pɔp/, аббревиатура от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.

Полупроводни́к — материал, по удельной проводимости занимающий промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающийся от проводников (металлов) сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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