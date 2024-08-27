Миллионы тонн мусора укрепляют дороги России

Вторичное сырьё активно применяется при ремонте российских дорог

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году в 26 российских регионах активно применялись переработанные материалы при строительстве и ремонте дорог.

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в 2023 году на строительстве автодорог использовалось почти 880 квадратных километров переработанного асфальтобетона, 12 тонн золошлаковой смеси, 92 тонны резиновой крошки и более 4000 тонн вторичного щебня. Особенно масштабное применение вторичных ресурсов отмечено на трех федеральных трассах, где с 2021 по 2023 год было использовано свыше 5,7 миллионов тонн вторичных материалов. Основными регионами использования стали Астраханская, Саратовская, Рязанская и Нижегородская области, а также Пермский край.

На трассе М-12 "Восток" для строительства дорожной одежды применили более 5 миллионов тонн шлаков черной металлургии, а для укрепления обочин использовали десятки тысяч тонн асфальтогранулята, сообщает РИА Новости.

Подобные технологии позволяют повысить устойчивость дорожных покрытий к разрушениям и снизить затраты. Испытания показали, что использование вторичных ресурсов способствует озеленению и предотвращает эрозионные процессы.

Уточнения

Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток» — строящаяся платная автомобильная магистраль (федеральная автомобильная дорога) между Москвой и Тюменью.

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

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