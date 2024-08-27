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Миллионы тонн мусора укрепляют дороги России

Вторичное сырьё активно применяется при ремонте российских дорог
1:25
Экономика

В прошлом году в 26 российских регионах активно применялись переработанные материалы при строительстве и ремонте дорог.

Вторичное сырьё активно применяется при ремонте российских дорог
Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в 2023 году на строительстве автодорог использовалось почти 880 квадратных километров переработанного асфальтобетона, 12 тонн золошлаковой смеси, 92 тонны резиновой крошки и более 4000 тонн вторичного щебня. Особенно масштабное применение вторичных ресурсов отмечено на трех федеральных трассах, где с 2021 по 2023 год было использовано свыше 5,7 миллионов тонн вторичных материалов. Основными регионами использования стали Астраханская, Саратовская, Рязанская и Нижегородская области, а также Пермский край.

На трассе М-12 "Восток" для строительства дорожной одежды применили более 5 миллионов тонн шлаков черной металлургии, а для укрепления обочин использовали десятки тысяч тонн асфальтогранулята, сообщает РИА Новости.

Подобные технологии позволяют повысить устойчивость дорожных покрытий к разрушениям и снизить затраты. Испытания показали, что использование вторичных ресурсов способствует озеленению и предотвращает эрозионные процессы.

Уточнения

Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток» — строящаяся платная автомобильная магистраль (федеральная автомобильная дорога) между Москвой и Тюменью.

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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