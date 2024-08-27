Криптокошелёк Telegram перестал работать у некоторых пользователей

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе криптокошелька

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В криптовалютном кошельке мессенджера Telegram произошли сбои, сообщает Газеты. Ru.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, CC BY 2.0

Пользователи сталкиваются с долгой загрузкой данных, а затем получают уведомления о технических проблемах. Иногда возникают ошибки подключения к сети. При этом сервис сообщает, что средства пользователей находятся в безопасности и работа кошелька скоро будет восстановлена.

24 августа во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Французская полиция заявила, что бизнесмену предъявлены обвинения в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений на его платформе.

После задержания Павла Дурова стоимость криптовалюты Toncoin, связанной с проектом TON, упала почти на 19%. К 16:05 мск 26 августа цена монеты снизилась до $5,57.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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