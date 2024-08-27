Пользователи смогут создать дома мечты в проекте "Первый AI-дом"

"ПИК" запускает проект "Первый AI-дом" с искусственным интеллектом

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Девелоперская компания "ПИК" презентовала цифровой проект "Первый AI-дом", который представляет собой конструктор новостроек, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Скоро в виртуальной реальности появится жилой квартал от "ПИК", включающий поликлиники, спортивные площадки и школы. Пользователи смогут создать дом своей мечты с помощью искусственного интеллекта и разместить его в этом виртуальном квартале.

Принять участие в проекте смогут обычные граждане, которые займутся созданием жилых зданий. Пользователям нужно будет описать нейросети параметры новостройки — от количества этажей и размеров окон до цвета фасадов и используемых материалов. Нейросеть создаст внешний вид здания и предложит расположение его в цифровом городе.

Компания также сообщила, что фасад дома, выбранный жюри по итогам голосования, будет использован при разработке одного из будущих жилых кварталов, а имя автора идеи будет указано в проектной документации. Подведение итогов проекта намечено на 23 сентября 2024 года.

"ПИК" остается крупнейшим российским девелопером по объему текущего строительства. В настоящее время компания строит более 4,7 млн кв. м недвижимости, согласно данным Единого ресурса застройщиков. Акции "ПИК" торгуются на Московской бирже.

Уточнения

Городско́й кварта́л или просто кварта́л (от лат. quartа — "четверть") — участок города в форме четырёхугольника между четырьмя ближайшими улицами, наименьший элемент города, находится в окружении улиц и является центральным элементом градостроительства и городского дизайна.

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

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